Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligin 14. haftasında Sarıyer Belediyesi ile karşı karşıya geldi.ANKARA (İGFA) - İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sarıyer Belediyesini 18-25, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligde ikinci devreye galibiyetle başladı. Antrenör Cihan Cintay yönetimindeki takım, deplasmandan mutlu ayrıldı.

SARIYER BELEDİYESİNE SET VERMEDİ

Yoğun antrenman temposuyla ligin ikinci yarısına sıkı bir şekilde hazırlanan Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, maçın başlangıç düdüğünün çalmasıyla ilk setin galibi oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan takım, 2. ve 3. setlerde de sergilediği etkili hücumlarla Sarıyer Belediyesine set vermedi.