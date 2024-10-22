Ankara Kalkınma Ajansı, GENÇİS programıyla yazılım sektöründe 35 yaş altı gençlere çevrim içi eğitimler sunarak, nitelikli istihdam imkanı sağlıyor. Proje kapsamında her katılımcıya 62 bin 544 liralık destek verilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan 2024 Yılı İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek Programı (GENÇİS), gençlerin yazılım sektöründe nitelikli istihdamını artırmayı hedefliyor. Program kapsamında, 35 yaşından gün almamış 178 genç, yazılım alanında eğitim alarak yeni kariyer fırsatlarına sahip olacak.

Kimler başvurabilir

Programa, Ankara’da veya 2023 yılında depremden etkilenen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ) ikamet eden ve 35 yaşını doldurmamış olan kişiler başvurabilecek. Ayrıca, üniversitelerin sayısal veya eşit ağırlıklı puan türüyle öğrenci kabul eden dört yıllık bölümlerden mezun olanlar ya da iki yıllık bilişim alanındaki bölümlerden mezun kişiler de başvurularını yapabilecekler.

Eğitim detayları

Eğitimler, çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek ve katılımcıların en az yüzde 90 oranında eğitimlere katılım sağlaması zorunlu olacak.

Bütçe ve destek tutarı

Toplam bütçesi 11 milyon 132 bin 870 lira olan proje kapsamında, her katılımcıya 62 bin 544 lira destek sağlanacak. Destek, yüzde 100 faiz oranıyla karşılanacak.