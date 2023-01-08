Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Kalesi’nde başlattığı proje ile 77’si tescilli, 171’i tescilsiz olmak üzere toplam 248 yapı restore ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Kalesi’nde başlattığı proje ile 77’si tescilli, 171’i tescilsiz olmak üzere toplam 248 yapı restore ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının kentin en önemli simgelerinden olan Ankara Kalesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Evlerin özgün dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayan vatandaşları herhangi bir yere nakletmeden yapılan çalışmalarla Ankara Kalesi’ne yeni bir kimlik kazandırılması hedefleniyor.

Proje doğrultusunda 248 yapı yenilenmiş olacak

Ankara Kalesi’nde İçkale olarak geçen bölgede gerçekleştirilen çalışmaların 1 ve 2. etabı tamamlandı. Ekiplerin 3. etaptaki çalışmaları ise sürüyor. Sokak sağlıklaştırma projesi doğrultusunda 77’si tescilli, 171’i tescilsiz olmak üzere toplam 248 yapı yenilenmiş olacak. Eski tarihi Ankara evlerini aslına uygun olarak, tarihi dokusuna zarar vermeden titizlikle restore eden Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’ni yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.