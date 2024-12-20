Ankara Kalesi surlarında yıpranma nedeniyle oluşan çatlaklara ilişkin iyileştirme çalışması başladı.

Tarihi Ankara Kalesi surlarında oluşan çatlaklara ilişkin iyileştirme çalışması başlandı. Ankara Kent Konseyi Yüksek İstişare Kurulu ve Kale Meclis Başkanı Şevket Bülent Yahnici, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara Kalesi surlarının yıpranmışlığı ve sur çatlakları konusunun, yerinde müdahale ve kararlar sonucu iyileştirme yönünde adım atıldığını dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın bu konuya ilişkin ilgisinin önemli rol oynadığını belirten Yahnici, "Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesinden Bekir Ödemiş ve Çetin Ünal’ın gayretleriyle çatlakların onarımı, surların elden geçirilip iyileştirme yapılması çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Cumartesi günü saat 14.00’te de kalenin sur dibinde çatlakların bulunduğu saat kulesi yakınında bu konunun uzmanı olan Gebze Üniversitesinden Ferit Çakır Bekir’in eşliğinde çalışmalar ve kullanılan teknik hakkında ilgililere bir açıklama yapacaklardır. 20 asırlık kalemize sahip çıkmak bir görevdi, Ankaralıların ve kaleyi sevenlerin teşekkür borcu vardır" dedi.