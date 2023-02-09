Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Ankara itfaiyesi ekipleri, kurtarma çalışmalarını K-9 dedektör köpeklerinin yardımı ile yapıyor. Trabzon Caddesindeki enkazlarda görev alan Ankara ekibi bir enkazda canlı araması başlattı.

Deprem bölgesine giden Ankara itfaiyesi ekipleri K-9 dedektör köpeklerinin de yardımıyla enkazlarda canlı arıyor.

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