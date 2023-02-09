Deprem bölgesine giden Ankara itfaiyesi ekipleri K-9 dedektör köpeklerinin de yardımıyla enkazlarda canlı arıyor.

ASFAT ekipleri Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bölgeye insani yardım malzemeleri taşıyor ASFAT ekipleri Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bölgeye insani yardım malzemeleri taşıyor

Deprem bölgesine giden Ankara itfaiyesi ekipleri K-9 dedektör köpeklerinin de yardımıyla enkazlarda canlı arıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Ankara itfaiyesi ekipleri, kurtarma çalışmalarını K-9 dedektör köpeklerinin yardımı ile yapıyor. Trabzon Caddesindeki enkazlarda görev alan Ankara ekibi bir enkazda canlı araması başlattı.