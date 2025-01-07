Ankara İtfaiyesi; yangından trafik kazasına, su baskınından hayvan kurtarmaya kadar toplam 34 bin 985 olayda Başkentlilerin yardımına koştu. 13 bin 676 yangına, 13 bin 311 kurtarma olayına, bin 683 trafik kazasına, 4 bin 567 sel ve su baskınına ve bin 748 tehlike arz eden, tedbir amacıyla gidilen olaylara müdahalede bulundu.

Son dönemde yapılan yatırımların ardından hem personel kadrosunu güçlendiren hem de araç filosunu yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2024 yılı raporunu yayınladı. 48 istasyon, bin 193 personel ve 289 araç ile 7gün 24 saat esasına göre hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; 2024 yılında toplam 34 bin 985 olaya müdahale etti. Ekipler; 13 bin 676 yangında, 13 bin 311 kurtarma olayında, bin 683 trafik kazasında, 4 bin 567 sel ve su baskınında ve meydana gelen bin 748 tehlike arz eden, tedbir amacıyla gidilen olaylarda Başkentlilerin imdadına koştu. Yangınlar en çok sigara, kibrit ve çakmak nedeniyle çıktı.

Yangınların çıkış sebebi sigara, kibrit ve çakmak

Ankara itfaiyesi Yangın Araştırma ve İstatistik Biriminin hazırladığı rapora göre; yangınların çıkış nedenleri arasında ilk sırayı açık ateş kaynağı olan sigara, kibrit ve çakmak ilk sırada yer aldı. Ankara’da 13 bin 676 yangına müdahale edilirken bin 792 konut, 584 iş yeri, bin 358 araç, 234 baca, 268 trafo ve 101 kulübe olmak üzere çok sayıda yapı yanarak zarar gördü. Ekipler 8 bin 69 ekili alan, anız, çöp ve lastik yangına koştu. Ekipler; küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan şiddetli sağanak yağışların yol açtığı toplam 4 bin 567 sel ve su taşkınına müdahale ederek kent yaşamının doğal işlemesine destekte bulundu.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Ankara İtfaiyesi ekipleri, yaşama tutunmak için hayvanların da yardım çığlığına kulak verdi. Yangınların çıktığı binalarda ve yaşanan sel felaketlerinde mahsur kalan, ağaçtan inemeyen, çeşitli yerlere sıkışıp kalan köpek ve kediler titizlikle kurtarıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, 2024 yılında toplam 7 bin 653 hayvanı zor durumdan kurtararak sahiplerine ya da veterinerlere teslim etti.

Trafik kazalarına müdahale edildi

Ankara İtfaiyesi; merkez ve ilçelerde meydana gelen toplam bin 683 trafik kazasına müdahale ederek kurtarma çalışmalarına destek oldu.