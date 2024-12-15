Sincan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ve gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki projelerini tanıtarak potansiyellerini keşfetme fırsatı bulacakları Ankara Deneyap Proje Şenliği yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla başladı.

Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve bilimsel çalışmalar yapma yeteneklerini pekiştirme amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hem bilim ve teknoloji alanındaki geliştirdikleri projeleri tanıtma hem de geleceğin bilim insanları ve teknolojide öncü isimlerle buluşma fırsatı buldu.

Gençlerin bilimsel düşünme yeteneklerini ve problem çözme becerilerini geliştirecek bu etkinlik, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji üreticilerini yetiştirmeyi de hedefliyor.

Söz konusu gençler olduğu zaman her zaman öncü olmaya devam edeceklerini dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bugün Ankara’da bulunan toplam 7 Deneyap Atölyesini bünyesinde barındıran bir bilim fuarı gerçekleştiriyoruz. Şu anda burada bin civarında öğrencimiz var, velilerimiz var. Tüm Ankara, gözü teknolojide ve yenileşmede olan tüm gençlerimiz burada. Burada mükemmel bir ortam var ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak gençler İnşallah burada yetişecek” dedi.

Deneyap Atölyelerinin bilgiye dayalı üretim anlayışıyla toplumsal bir faydaya dönüşecek çıktılara ev sahipliği yaptığını belirten Belediye Başkanı Ercan, “Dolayısıyla, Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın insiyatif ortaya koyduğu milli teknoloji hamlesine uygun olarak Türkiye’nin gelecekte dünya üzerinde çok daha yüksek sesle belirleyici olduğu ve yüksek matematik, yapay zeka ve bilişim ile teknolojinin getirdiği her türlü imkanı toplumsal sonuca becerilen gençleri buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.