Ankara Büyükşehir Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Toplu Sünnet Şöleni” için hazırlıklarını tamamladı. Ücretsiz olarak uzman hekimlerce sünnet edilen çocuklar, 27 Ağustos Cumartesi günü Altınpark’ta 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şölende aileleri ile gönüllerince eğlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Toplu Sünnet Şöleni” için hazırlıklarını tamamladı. Ücretsiz olarak uzman hekimlerce sünnet edilen çocuklar, 27 Ağustos Cumartesi günü Altınpark’ta 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şölende aileleri ile gönüllerince eğlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği “Toplu Sünnet Şöleni” için hazırlıklarını tamamladı. Uzman hekimler tarafından ücretsiz olarak sünnet edilen bin çocuk Altınpark’ta 27 Ağustos Cumartesi günü 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şölende aileleri ile gönüllerince eğlenecek. Şölen alanına ulaşım, servis araçlarıyla sağlanacak ve program öncesi çocuklara sünnet kıyafeti ile sürpriz hediyeler de Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek.

Toplu Sünnet Şöleni için geri sayım başladı

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapmasında 6-12 yaş arası sünnet edilen 1000 çocuk için düzenlenecek Toplu Sünnet Şöleni’ne geri sayım başladı. Cumartesi günü 18.00-21.00 saatleri arasında Altınpark’ta gerçekleştirilecek programa katılmak isteyen aileler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen noktalardan servis araçlarıyla ücretsiz olarak şölen alanına getirilecek. 27 Ağustos Cumartesi günü Altınpark’ta düzenlenecek program öncesi çocuklar ABB tarafından hediye edilen kıyafetleri giyecek ve aileleriyle birlikte akşam yemeği yiyecek. Hazırlanan şölen alanında; Ankara Kent Orkestrası, Hacivat ve Karagöz ile birbirinden renkli, eğlenceli gösterilerle çocuklar doyasıya eğlenecek. ABB, Toplu Sünnet Şöleni’ne katılan çocukların heyecanını sürpriz hediyelerle zirveye çıkaracak.