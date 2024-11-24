Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi iş birliğiyle, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Hasanoğlan Kadınlar Lokali üyelerine “Kil ile Sanat Terapisi Atölyesi” düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi iş birliğiyle Hasanoğlan Kadınlar Lokali üyelerine yönelik “Kil ile Sanat Terapisi Atölyesi” düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınları desteklemeye devam ediyor

Atölye boyunca katılımcılar, kilin doğası, şekillendirme teknikleri ve oluşturucu süreç hakkında bilgi edindiler. Psikologlar eşliğinde, kendi eserlerini tasarlayan kadınlar hem keyifli vakit geçirdi hem de sanatsal üretimin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü çok önemsediklerini ve bugüne özel birçok faaliyette bulunduklarını söyleyerek, “Bugün Hasanoğlan Kadınlar Lokali üyelerimiz için özel bir etkinlik düzenledik. Daha önce hiç müzeye gitmemiş, herhangi bir kültürel etkinliğe katılmamış üyelerimizi tercih ettik. Ankara’nın çeşitli yerlerinde özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlarımız için etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların psikolojik, sosyal gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yüzden kadın lokali üyelerimizi çeşitli dönemlerde bu tür faaliyetlerden yararlandırıyoruz” dedi.

Amaç kadınlara yeni beceriler kazandırmak

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bu tür faaliyetlerle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yeni beceriler kazandırmayı hedeflediklerini belirten Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Eğitim Sorumlusu Ayça Özen ise, “Kırsaldaki kadınların kültürel olarak desteklenmesi amacıyla güzel bir proje yürütüyoruz. Kadın Danışma Merkezinden gelen psikologlar eşliğinde sanat terapisi ve kil çalışması gerçekleştirdik. Kırsal kesimden müzelere erişimi olmayan kadınlar için de müze gezisi düzenledik” diye konuştu.

Kil atölyesi duygusal terapi yöntemi

Sanat terapisinin bireylere duygusal, fiziksel, biyolojik, ruhsal olarak destek olan bir terapi imkanı sunduğunu vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Psikolog Ceylan Tekin Köse de şu bilgileri verdi:

“Kil atölyesi ile birlikte insanlar, kile dokunarak şekil vererek, oluşturuculuğunu ön plana çıkararak çocukluğumuzda oynadığımız o çamur dokusunu tekrardan hatırlayarak duygusal olarak kendilerini daha iyi hissediyor ve duygularını dışa vurmaları için bir araç olarak kullanıyor. Katılımcılar ile kendilerinin güçlü kaynakları neler, içsel kaynakları neler? Biraz bunu konuştuk. Rengi olsaydı, şekli olsaydı neye benzerdi, bir kokusu olur muydu? Biraz bunu imajine etmek istiyoruz daha sonra kil ile birlikte o güçlü yanlarını ortaya koyabilecek bir eser çıkarıyorlar ortaya ve o eseri evlerine götürüyorlar.”