Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yapracık Mahallesi’ne 7 bin 700 metrekarelik ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ için çalışmalarına devam ediyor. Tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yapracık Mahallesi’ne bir Aile Yaşam Merkezi kazandıran ABB, bu kez de ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ için harekete geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen merkez, geniş yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölge halkına yeni bir yaşam alanı sunacak.

“Hayata kolaylık ve değer katan projelerimiz sürüyor”

Sosyal Yaşam Merkezinin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını sosyal medya üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla, hayatın her alanına kolaylık ve değer katan projelerimiz sürüyor. Fen İşleri Dairemizin; Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde inşasına başladığı ‘Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapım çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor. 7 bin 700 metrekarelik alana sahip merkez; yeşil alanları, otopark, 210 kişilik konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları, atölye ve etüt sınıfları ile bölge halkına hizmet vermeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

7 bin 700 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen merkezde, 36 araçlık açık ve kapalı otopark, 210 kişilik konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları atölyeleri ve etüt sınıfları yer alacak. Merkezin bodrum katla birlikte dört katlı olacağını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Denetim Görevlisi İnşaat Mühendisi Yasin Yanık, “210 kişilik bir konferans salonumuz, 36 araç kapasiteli otoparkımız bulunuyor. Sosyal donatı alanları içerisinde çeşitli eğitim, seminer ve konferansların verileceği salonlar mevcut. Ayrıca merkezimiz, 2 bin 500 metrekarelik bir yeşil alanla çevrili. Merkezimizin bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Elimizden geldiği kadar hızlı hareket etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.