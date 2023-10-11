Ankara Büyükşehir Belediyesi, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı şiir yarışması düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkenti kültür, sanat, şiir ve edebiyatla buluşturmaya devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel şiir yarışması düzenleyecek. Yarışmada katılımcılara ait şiirler dil, üslup, anlatım ve estetik yönünden değerlendirilecek ve 6 kazanan belirlenecek. Belirlenen 6 şiir 29 Ekim ve haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve basın bülteninde yayınlanırken, şiirlerin sahipleri ve aileleri Akçakoca Sosyal Tesisleri’nde tatil ve kitap seti ile ödüllendirilecek.

14-20 yaş arasındaki gençlere açık olan yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını 23 Ekim günü mesai bitimine kadar https://forms.ankara.bel.tr/29-ekim-siir-yarismasi adresi üzerinden yapabilecek.