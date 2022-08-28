Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına neşter vuran Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak 3 yıllık sürede Ankara’nın 25 ilçesinde altyapı seferberliği başlattı.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına neşter vuran Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak 3 yıllık sürede Ankara’nın 25 ilçesinde altyapı seferberliği başlattı.

ABB, mahallelerde açıktan akan pis suların toprak altına alınmasından halk sağlığını tehdit eden asbestli boruların değiştirilmesine, çevre ilçelere sağlıklı su taşınmasından, nüfus artışından kaynaklı yetersiz altyapı sorunlarının giderilmesine kadar milyarlarca liralık yatırım yapan ABB, 3 yıllık sürede kent genelinde altyapı seferberliği başlattı.

Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan ve Başkent Ankara’yı besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında 29 Ekim 2020’de yapımına başlanan ana isale hattı yapımı hızla ilerliyor. Proje tamamlandığında Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı’nın tamamı temiz suya kavuşacak.

Çubuk ve Akyurt’un içme suyu sorunu çözüldü

Projesi 5 Mayıs 2017’de onaylanan ancak uzun süre yapımı ihmal edilen Çubuk-Akyurt İçme Suyu İsale Hattı 2021 yılında tamamladı. 36 milyon lira maliyetle geçen sene tamamlanan 23,5 kilometrelik proje sayesinde 75 bin kişi sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu.

Mamak-Gölbaşı arası içme suyu hattında son yakın

Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahallede toplamda 675 bin kişiyi sağlıklı suya kavuşturacak olan “Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana İletim Hattı” projesinde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 260 milyon maliyetle yapılan 26 kilometrelik hattın 20 kilometresi tamamlandı. Bu sene tamamlanacak proje sayesinde 40’a yakın mahallenin su sorunu çözülecek.

20 yıllık hasret bitti

Yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan Temelli’ye 11 milyon liralık yatırımla arıtma tesisi yapıldı. Proje ile Temelli Ihlamurkent ile Hürriyet, Cumhuriyet, İstiklal ve Alcı mahallelerinde su problemi çözüldü.

Elmadağ bölgesinde 50 bin vatandaşın su sorunu çözülecek

Başkentin içme suyunun arıtıldığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan’a sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şebeke suyu taşıyacak 23 kilometrelik Mamak-Elmadağ İçme Suyu Hattı’nda çalışmalar sürüyor. 110 milyon liraya mal olacak ve bu sene tamamlanması hedeflenen projeyle içme suyu ihtiyacını kuyulardan karşılayan 50 bin vatandaşın sorunu çözülecek.

Atık sular kapalı sisteme alınıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konuşmalarında sık sık “Benim önceliğim insan sağlığı, insan canı” diyerek vurguladığı açıktan akan kanalizasyon suyu sorunu, kapalı sisteme dahil ediliyor. Ankara’da halk sağlığını tehdit eden açıktan akan kanalizasyon sorunu bulunan 567 mahallenin 155’inde kanalizasyonu kapalı sisteme alındı. 85 köyde daha çalışmalar sürüyor.

Başkent asbestli borulardan kurtuldu

Ankara’da 220 kilometresi insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen asbestli olmak üzere yaklaşık 400 kilometrelik eskimiş içme suyu hattı, 91 milyon lira maliyetle yenilendi. Su problemi yaşanan, tankerlerle su taşınan mahallelerin de sorunları çözüldü. 530 adet su deposu yapıldı ya da onarıldı. Yaklaşık 130 mahallede ise sondaj çalışması yapılarak su temini sağlandı.