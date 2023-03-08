Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen ve hastanede tedavisi devam eden afetzedeler için “Deprem Yarasına Şifa Etkinliği ve Dikiş Atölyesi” düzenledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen ve hastanede tedavisi devam eden afetzedeler için “Deprem Yarasına Şifa Etkinliği ve Dikiş Atölyesi” düzenledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görev yapan doktorlar ve asistanlar tarafından el emeği ve özveriyle hazırlanan ürünlerin satılarak hastanede tedavisi devam eden depremzedelerin yararına kullanılması için Çankaya Halk Eğitim Müdürlüğü ve Singer’in katkılarıyla etkinlik ve dikiş atölyesi düzenlendi. Etkinlikte yapılan ürünlerden elde edilen gelirlerin tamamı hastanede tedavisi devam eden afetzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.

“Buradaki her ürün büyük bir emek ve özveriyle doktorlarımızın kendi özel vakitlerinden ayırarak yapılan ürünlerdir”

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Filiz Denizli Ergen gerçekleştirilen Şifa Etkinliği ve dikiş atölyesi hakkında yapılan her ürünün el emeği ve büyük bir özveriyle meydana geldiğini vurgulayarak, “Burada gördüğünüz her ürün gerçekten büyük bir emek ve özveriyle doktorlarımızın öğle arasından ve mesai sonrasından kendi özel vakitlerinden ayırarak yapılan ürünlerdir. Hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Aslında farklı bir program yapmayı planlamıştık ama asrın felaketi bizim için programda revizyon yapmamızı gerekli kıldı. Bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Çankaya Halk Eğitim Müdürümüz Namık Kemal Yıldız’ın desteğini arkamızda hissederek sene başından beri açtığımız 9 tane sanat atölyesi ve 11 tane diğer kişisel gelişim atölyesi açtık. Yaşadığımız bu deprem felaketinden sonra bir yandan hastalarımıza sağlık desteği sunarken bir yandan da neler yapılabilir diye yönetime teklifler geldi. Moral sanat atölyesi ve dikiş kursundakiler olarak zaten yaptığımız ve yapacağımız ürünler vardı. Bağışçılarımız maddi anlamda destek olup kumaşları temin edip en kısa sürede ne yapabiliriz diye planlar yaptık. Atölyemizde gördüğünüz kırlentler, fularlar, sepetler ve çantalar çok hızlı bir şekilde hazırlandı. Diğer moral sanat atölyemizdeki hocalarımız da minyatür, ebru, kağıt rölyef gibi ürünleri hazırladılar. Çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca ülkemiz genelinde sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Singer ailesi ile ilgili çalışanlarımıza motivasyon amacıyla planladığımız İğneden İpliğe Dikiş Workshop etkinliğimizle depremden etkilenerek hastanemizde yatan hastalarımız için üretmek üzere bir etkinlik gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Uzman Doktor Filiz Denizli Ergen, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ve ameliyat edilen afetzedelere ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat gününden itibaren toplam 371 çalışanımız depremden etkilenen 11 ile gönderildi. Bölgeden gelen bin 731 hastamız hastanemizde tedavi edildi. Bunların bin 38 tanesi ameliyat edildi ve şu an tedavisi devam eden 382 hastamız bulunmaktadır.”

“Kadınlarımız düşünsel, eğitim, sosyal, siyasal, kültürel gibi her alanda ne kadar gelişirlerse o kadar önümüz açılır”

Çankaya Kaymakamı Murat Duru gerçekleştirilen etkinlikten çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugün çok anlamlı bir gün. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çok önem arz eden bir gün. Hayatımızın yarı parçası kadınlarımız. Çuvaş Türklerinin bir atasözü der ki; ’Erkek başsa kadın boyundur.’ Yani başın boyunsuz hiçbir anlamı olmaz. O yüzden kadınlarımız bizim için çok önemlidir. Hayatımızı paylaştığımız annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz. Ahlak onlarla güzel. Kadınlarımızın hayatın her alanında olmasını istiyoruz. Enerjilerini ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına vakfetmelerini istiyoruz. Kadınlar çok iyi bir eğiticiler ve öğretmenler. Kadınlarımız düşünsel, eğitim, sosyal, siyasal, kültürel gibi her alanlarda ne kadar gelişirlerse o kadar önümüz açılır. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten alkışlıyorum. Allah bizi bir daha böyle bir felaketle karşılaştırmasın. Doktorlarımızın zamanları gerçekten çok kıymetli ama bu kadar kıymetli zamanlarından feragat edip böyle bir organizasyona öncülük etmişler ve katkı sağlamışlar. Bu da bu milletin ne kadar necip bir millet olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.