Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 16 Aralık’ta yüzde 19,72 olan aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 16 Aralık’ta yüzde 19,72 olan aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi.

ASKİ Barajlar Bilgi Sistemi’nde yer alan Ankara Baraj Doluluk Oranları verilerine göre, Ankara’nın 16 Aralık 2021 tarihinde barajlarda bulunan su miktarı 309 milyon 257 bin metreküpten 155 milyon 17 bin metreküp artış ile bu yılın aynı tarihinde 464 milyon 274 bine yükseldi.

Aynı verilere göre 2021 yılındaki 117 milyon 840 bin metreküp olan aktif kullanılabilir su miktarı ise 275 milyon 317 bin metreküp ile artış gösterirken, barajlara gelen su miktarı da 1 milyon 518 bin 530’a yükseldi.

Söz konusu verilere göre Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su miktarı yüzde 19,72 olarak kaydedildi. Ankara’nın Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajlarının doluluk oranları ise havadan görüntülendi.

Ankara’nın baraj doluluk oranlarıyla ilgili diğer bilgilere ASKİ Barajlar Bilgi Sistemi’nden ulaşılabiliyor.