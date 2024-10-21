Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir ahırda saman balyalarının tutuşmasıyla yangın çıktı.

Akyurt’un Karacalar Mahallesi’nde bir ahırda saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangına, itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangının büyümesini engellemek için Akyurt Belediyesi de iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.