Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 2025 yılını kutlayarak yeni yılın tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere huzur, barış ve refah ve mutluluk getirmesini diledi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, bir yılı daha geride bıraktıklarını vurgulayarak yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi. Yeni yılın sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Sofuoğlu, “2025 yılının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her yeni yıl umuttur. Umutla yeni bir yıla daha giriyoruz. Hayatta en önemli şey sağlık. Bu nedenle yeni yılın herkes için önce sağlık daha sonra huzur, mutluluk, barış getirmesini diliyorum. Anka Hastanesi olarak hizmete girdiğimiz günden itibaren hastalarımızın sağlık sisteminden en iyi şekilde yararlanabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hastane olarak kısa sürede sadece Türkiye değil, yurt dışından gelen hastalar için de şifa dağıtır duruma ulaşmak bizim için mutluluk ve gurur verici. Gaziantep’i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz. Bu nedenle yeni yılda da, Gaziantep’i hak ettiği yere taşımak güçlenen hekim kadromuz ile birlikte özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağlığı için ANKA Hastanesi olarak insanların rahat bir yılbaşı geçirebilmeleri için 7/24 görevimizin başında olmaya devam edeceğimizi belirterek, herkese başta sağlık olmak üzere mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerine yer verdi.