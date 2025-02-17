Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, Çocukluk Çağı Kanser Çocukluk Çağı Kanser Günü ve Serviks (Rahim ağzı) Kanseri Farkındalık ayı kapsamında halkı bilgilendirmek için stant açıldı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde açılan stantta, doktor ve sağlık çalışanları rahim ağzı ve çocukluk çağı kanserine dikkat çekti. "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla hastane lobisinde kurulan stantta, ziyaretçileri bilinçlendirmek için broşürler dağıtılırken, rahim ağzı ve çocukluk çağı kanserinin tanımı, belirtileri, erken teşhisinin önemi, muayenesi ve tedavisinin nasıl yapıldığı anlatıldı.

"Erken teşhis önemli"

Çocukluk Çağı Kanseri, Serviks Kanseri Farkındalık ayı kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla açılan stant büyük ilgi gördü. Standı ziyaret edenlere kanserin nedenleri, belirtileri, korunma ve tanı konularında bilgilendirme yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Hastaneye kanser ile ilgili bilgilendirici görseller ve erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler de asıldı.