Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yöneticileri, hastanenin laboratuvar biriminde görev yapan teknikerlere çiçek vererek, Laborantlar Günü’nü kutladı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde hastalıkların tanısında önemli bir yere sahip olan tıbbi laboratuvar tekniker ve teknisyenlerine hastane yönetimi tarafından verilen çiçek ile Dünya Laborantlar Günü kutlandı. Sağlık hizmetlerinde doğru teşhis ve tedavinin yapılabilmesi için laboratuvar hizmetlerinin büyük öneme sahip olduğunu belirten ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Sağlık sektöründe riskin en yüksek olduğu alanda çalışan gizli kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Hata kabul etmeyenbu meslekte büyük çaba göstererek çalışan laborantların sağlık hizmetlerinde üstlendikleri görev çok önemli. Değerli laborantlarımızın sağlık hizmetindeki yerini ve önemini bu önemli gün vesilesiyle bir kez daha hatırlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz “dedi

Laborantlar ise kendilerini bu özel günde unutmayan yönetime teşekkür etti.