Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, Gaziantep’te SKS değerlendirmesinden aldığı sonucu düzenlenen etkinlikle kutladı. Düzenlenen etkinlikte başarılı olmanın sevincini yaşayan ANKA Hastanesi personeli, doyasıya eğlendi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, Gaziantep’te SKS değerlendirmesinden aldığı sonucu düzenlenen etkinlikle kutladı. Düzenlenen etkinlikte başarılı olmanın sevincini yaşayan ANKA Hastanesi personeli, doyasıya eğlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir uygulama olan Sağlıkta Kalite Standartları Puanlandırması Gaziantep’te tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak Türkiye genelinde yapılan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesini iyi şekilde tamamlayan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin bu başarısı, düzenlenen etkinlikle kutlandı. Düzenlenen etkinlikte başarılı olmanın sevincini yaşayan ANKA Hastanesi personeli, doyasıya eğlendi. Etkinlikle yapılan çekilişle, hastane çalışanlarına çeşitli hediyeler verildi. ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, "Aldığımız puan hastane olarak bizleri gururlandırdı. Sağlıkta kalite çalışmaları hem hasta hem de çalışan güvenliği ve memnuniyeti açısından çok önemli. Şüphesiz bu başarıda çalışanlarımızın çabası azımsanamaz. Gelişime açık, genç, dinamik, kurumsal aidiyet duygusu yüksek ve kendi vizyonu ile kurumumuzun vizyonunu eşleştiren başarılı bir ekip ile çalışıyoruz. Hepsine özverili çalışmalarından dolayı tek tek teşekkür ederim. Bu başarımızı daha da yukarılara taşımak en büyük hedefimiz" dedi.