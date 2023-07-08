Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Metabolik Cerrahi Biriminde bir haftada 19 operasyona imza attı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Metabolik ve Obezite Cerrahisi alanında adından söz ettirmeye devam ediyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı bir hafta içinde 19 büyük başarılı ameliyata imza attı.

Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı yoğun geçen haftanın ardından 10 tüp mide ameliyatı, 2 koledektomi kabızlık ameliyatı, 1 guatr ameliyatı, 1 safra kesesi, 2 mide botoksu, 1 anal fistül, 1 fıtık ve bir de hemoroid ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdi. Bütün hastalar tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan hastalar, “Gaziantep’te böyle donanımlı bir hastane olması gerçekten mutluluk verici. Teşhis ve tedavi konusunda tüm ihtiyaçlara cevap veren ANKA Hastanesi’nde doktorumuz sayesinde kısa sürede sağlığımıza kavuştuk. ANKA Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına bize kendimizi evimizdeymişiz gibi hissettirdikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Bir haftada 19 başarılı operasyona gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, ANKA ailesi olarak hastalarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlamanın sevincini yaşıyoruz. Erken teşhis edilmeyen hastalık ilerlediğinde kötü sonuçlara neden olabilir, tedavi süreci yıpratıcı olur ve bu da bireyin hastalığın psikolojik etkisiyle baş etmesinde zorlayıcı olur. Bu sebeple kişinin hiçbir şikayet olmasa bile düzenli check-up yaptırması önemli” diye konuştu.