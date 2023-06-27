Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. ANKA Hastanesi yönetimi, hekim ve personelleri Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı bu yıl da gerçekleştirildi. Hastane lobisinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Genel Müdür Dr. Av. Cengiz Bayram, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Bayramın ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eden ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan,” Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da, insanların şifa bulması için ekip arkadaşlarımızla birlikte biz görevimizin başında olacağız. Hastane olarak tüm tedbirleri aldık, özellikle acil bölümü olmak üzere bir yoğunluk yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bayram mesai planını yaptık. Umarız bu bayram istenmeyen olaylar yaşanmaz. Herkesin güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz” dedi.

"Sağlık ihtiyaçları için Evde Sağlık Hizmetleri ile bayram boyunca yanınızdayız”

Genel Müdür Dr. Av. Cengiz Bayram ise, Kurban Bayramı’nı insanların huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için ANKA Hastanesi olarak görev başında olduklarını belirtti. Bayram,” Bayram boyunca dileyen herkes ’Evde Sağlık Hizmetleri’ ile hastaneye gelmelerine gerek kalmadan kendi evlerinde de sağlık hizmeti alabilecek. Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, fiziksel engelliler, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden anneler ve benzeri durumlarda olan kişiler ANKA Hastanesi’nden doktor, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diyetisyen, tıbbi cihaz kullanımı, laboratuvar tetkiklerine kadar istediği tüm sağlık hizmetine bayram boyunca da kolaylıkla ulaşabilecek. İstenmeyen olayların yaşanmaması en büyük dileğimiz. Bu bayramda insanların sağlığı için büyük özveri ile sağlık hizmeti sunacak olan hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.