Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi, bayramda nöbet tutan hastane personeli ile tedavi gören hastaları ziyaret edip, onların Ramazan Bayramı’nı kutladı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetim, hekim ve sağlık personelleri bayramlaşma programında bir araya geldi. Hastane yöneticileri ve personeli hastaları da ziyaret ederek, bayramını kutladı. Bayram havasında gerçekleşen programda hastane çalışanları da birbiriyle bayramlaşma imkanı buldu. Programa katılan ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Yönetim Kurulu Başkanvekili, Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanları ile tek tek tokalaşarak, onların bayramını kutladı. Bayramların, dargınlıkların geride bırakıldığı, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günler olduğunu dile getiren ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Bayram hatırlandıkça, sevgiyi paylaştıkça anlamlı. Bu güzel bayram gününde hastanede tedavi gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Büyük bir özveriyle görevi başında bulunan sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar temenni ediyorum. Herkesin sevdikleriyle birlikte olduğu bir günde büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek, hastanemizde mesai yapacak olan hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir nefes sıhhatin idrakini daha iyi hissettiğimiz bu dönemlerde özveri ve şefkatle en ön safta yer alan her bayramda olduğu gibi bu bayramda da halkımızın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için nöbet tutan sağlık personellerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.