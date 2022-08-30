30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü ANKA Hastanesi’nde coşkuyla kutlandı.Hastane koridorları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, düzenlenen etkinlik hastalara moral verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü ANKA Hastanesi’nde coşkuyla kutlandı.Hastane koridorları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, düzenlenen etkinlik hastalara moral verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Hastane koridorları ve poliklinikler Türk bayrakları ve balonlarla donatıldı. Bayram kutlamaları nedeniyle hastanede yatan ve tedaviye gelen hastalar, hastalıklarını unutup bayram sevinci yaşadı. Çocuklara bayram sevincini yaşatmak isteyen doktorlar ve hastane personelleri onların bayramını kutlayarak, onlara Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler verdi. Bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan hastalar, hastane yönetimine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Büyük zaferin 100.yılını hep beraber kutlayalım birlikte vakit geçirelim, günün anlam ve önemini birlikte yaşatalım, yaşayalım istedik. "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyoruz. Bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyoruz’’ dedi.