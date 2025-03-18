18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne havalanan iki ANKA III, Çanakkale Zaferi Uçuşu gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - ANKA III’lerden Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümüne özel uçuşu TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için gökyüzüne havalanan 2 ANKA III ile ilgili paylaşımında, Demircioğlu, "Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKA III’lerden Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümüne özel uçuş! ????????Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ANKA III gökyüzüne havalandı.Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri… pic.twitter.com/nAenfAjA08— Dr. Mehmet Demiroğlu (@dr_mdemiroglu) March 18, 2025