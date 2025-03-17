TUSAŞ'ın ANKA III İHA'sı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşleyerek hedefi vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu başarının Türkiye'nin havadaki etkinliğini artırdığını ve milli mühendislik gücünün göstergesi olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - ANKA III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ANKA III'ün ASELSAN'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesinin, Türkiye'nin havadaki etkinliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1901569056777633904

Bu önemli kabiliyet kazanımının, milli mühendislik gücünün ve Türk savunma sanayisindeki kararlı ilerleyişlerinin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Görgün paylaşımında, "Başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor." ifadesini kullandı.