Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Cuma günü kontrol amaçlı gittiği hastanede anjiyo oldu. Pazartesi günü itibariyle görevinin başına dönen Atay, durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, sabah makamına gelip görevine başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cuma günü gittiğim Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde kontrol amaçlı yapılan anjiyo sonucu sağlık durumum gayet iyidir. Bugün itibariyle görevimin başındayım. Efeler’e hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte gerek telefon gerekse sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.