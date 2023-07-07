Türkiye’de buğday hasadının ardından çiftçilerin ikinci ürünün ekimine daha hızlı bir şekilde başlaması için yaktıkları anızın toprağa fayda yerine zarar verdiğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Anız yangınlarının faydası yok denecek kadar az. Buna karşılık zararı da çok çok büyük. Anız yakmayla biz o bölgedeki faydalı böceklerin ortadan kalktığını biliyoruz” dedi.

Diyarbakır’da ve Türkiye geneli çiftçiler, hububat hasadı sonrasında ikinci ürün ekimi için hazırlanan arazi maliyetlerini azaltmak amacıyla üretici anızı yakma yoluna giderek hem büyük yangınlara hem de toprakta verim kaybına neden oluyor.

Anız yakmanın en büyük zararlarından birinin küresel ısınmaya neden olduğunu ifade eden Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, anız yakılarak topraktaki canlı çeşitliliğinin ileriki zamanlarda azalacağını dile getirdi.

Çiftçilere anız yakmanın herhangi bir faydasının olmadığı yönünde uyarılarda bulunan Kılıç, “Anız, hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hem de Türkiye ve dünya genelinde önemli bir problem. Anız neden yakılır? Bunu çiftçi vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman gelenek olduğunu anlıyoruz. Gerçekten de anız yangını gelenekle sürdürülüyor. Çünkü anız yangınlarının faydası yok denecek kadar az. Buna karşılık zararı da çok çok büyük. Anız yangınını faydası sadece istenmeyen otları ortadan kaldırmaktır. Eğer bu başarılı olsaydı her sene tekrarlanmaması gerekirdi. Maalesef bu da her sene tekrarlanmasına rağmen devam ediyor" dedi.

"Halbuki anız yakmayla biz o bölgedeki faydalı böceklerin ortadan kalktığını biliyoruz" diyen Kılıç, "Ve toprağın ihtiyacı olan bitki kökleri toprak için bir gübredir. Biz, onu inorganik maddeye dönüştürüyoruz. Bu çok büyük bir kayıptır. Çünkü gübreye dünyanın parasını veriyoruz. Bu da büyük bir kayıptır. Bunların dışında çeşitliliği de ortadan kaldırıyoruz. Çok daha önemlileri de küresel ısınmaların nedeni karbondioksit. Biz, bu otları yakmayla atmosfere bol miktarda karbondioksit salıyoruz. Küresel ısınmada da bunun bir katkısı oluyor. Dolayısıyla anız yangınları çok zararlıdır. Halbuki o otlar toprakta kalacak olursa toprağın gübre ihtiyacını karşılar. O bölgedeki faydalı böcekler ve canlılar orada kalmış olacak ve toprağın biyo çeşitliliğini korumuş olacak” diye konuştu.

“Anız yangını milli servetin kaybı manasına gelir”

Toprağın her santimetrekaresinde farklı canlıların var olduğunu, anız yangınının bu canlılara zarar verdiğinin altını çizen Kılıç, şunları kaydetti:

“Toprağın her santimetre karesinde çok farklı canlılar var. Bu canlıların hepsi toprağın kaliteli olmasında gübre etkisi var. O yüzden bu canlıların yok olmaması lazım. Anız yakarak o bölgedeki biyo çeşitliliğini ve tür zenginliğini ortadan kaldırıyoruz. Bu çok büyük bir kayıptır. İleri gelişmiş ülkelerde anız yakma olmaz. Bilakis bunlar işlenerek toprağın verimi arttırılır. O yüzden herkesten beklentimiz anız yakılmasından vazgeçilmesidir. Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasal uygulamayı sürdürmeleri lazım. Çünkü anız yasaklanmıştır. Cezai müeyyidesi var. İleride bunu çok daha ciddi tedbirlerle engellenmesi gerekecek. Bizim şimdiden anız yangınlarını bırakmamız lazım. Anız çok yanlış bir olay. Çünkü milli servetin kaybı manasına gelir. Hepimize bu konuda görev düşüyor. Anız yakan kişileri uyarmamız lazım.”