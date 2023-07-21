Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, anız yakmanın toprağın yapısını bozduğunu kaydetti.

Havaların ısınmasıyla beraber Kayseri’de anız yangınları çoğalırken, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş vatandaşlara ve çiftçilere anız yangını ile ilgili uyarılarda bulundu. Çoğu anız yangınına atılan sigaraların neden olduğunu kaydeden Güneş, "Anız yakmak çok sakıncalıdır. Topraktaki faydalı bakterileri öldürüyor ve toprağın yapısını değiştiriyor. Tarla sahipleri kendiliğinden anız yakmaz. Mümkün değil. İnsan keyif için sigara içip atınca tarlalar yanıyor. Yol kenarında sigara içenlerin ve arabasında sigara içtikten sonra dışarı sigara atanların dikkat etmesi gerekiyor. Sizin keyfe keder içtiğiniz sigara bizi yakıyor. Zaten anız yakmak kanunen de yasaktır. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Bazen arazide bıçak takılı traktörler bulunduruyoruz ki yangın çıkarsa müdahale edebilelim diye. Ekinden sonra kalan sap toprağa karıştığında toprağa çok büyük faydası var" ifadelerini kullandı.

Anız yangınının toprağı yenilemediğinin altını çizen Güneş, "Bir yangın toprağı nasıl yeniler. Toprağın içerisinde yaşayanlar ölüyor. Toprağa faydalı bütün besinler ölüyor. Azot gidiyor, fosfor gidiyor. Toprak yanarsa bitmiş demektir. Anızı yakmamak en doğrusudur. Eğer sapı satamıyorsak toprağa karıştırmak gerekir. Böylece topraktaki besin maddeleri çoğalır. İçinde sap olan tarla ile sap olmayan tarla arasında fark olur. İçinde sapla sürülen tarlanın nem oranı gitmez. 7’inci ayda sürmeye gitseniz halen çamurdur, suyu tutar. Yakılmış arazi taş gibi olur, kaya gibi olur, süremezsin. Anızı yakmayalım, bize lazım değilse besiciye verelim, koyuncuya verelim" dedi.