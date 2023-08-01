Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, hububat hasadında yaşanacak dane kaybı ve hasat sonrası anız yakılmaması konusunda uyardı.

Hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıklarına anız denildiğini anımsatan Yıldız, “Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak ilimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır. İlimizde hububat ürün hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir. İlimiz sınırları içerisinde 2023 yılında anız yakmak; Valiliğimizin almış olduğu 2023/02 Sayılı Anız Yangınlarının Önlenmesi Valilik Tebliği ile yasaklanmıştır. Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 244,09 TL idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır” dedi.

Hasat sırası ve sonrasında sapların parçalanarak toprağa geri dönüşümünün sağlanması gerektiğini belirten Yıldız, “Çiftçilerimiz ekim için anız yakmasınlar. Ayrıca biz çiftçilerimize hem daha ucuz, hem daha zahmetsiz hem de anızı yakmaya gerek duymayan toprak işlemesiz, anıza direk ekim yöntemini uygulamalarını tavsiye ederiz. Anız yangınının önüne geçmek için vatandaşlarımızın; 110 İtfaiye, 177 Orman, 155 Polis, 156 Jandarma numaralarını arayarak ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir” diye konuştu.