Muğla’da orman yangınları ile mücadele devam ederken, çok sayıda ziraat arazisinde çıkan anız yangınlarına da hem itfaiye, hem de orman ekipleri müdahale ediyor.

Yatağan Yeşilbağcılar Mahallesi mezarlık altında içinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu arazide başlayan yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahale sonrası yangın söndürüldü Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Köyceğiz ilçesinde ise Düğöşbelen Mahallesinde arazide çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait uçak ve helikopter havadan gerçekleştirdiği müdahale sonrası söndürdü.