DÜZCE (İHA) – Düzce’de boş arazide çıkan anız yangını, bir anda büyüdü. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de boş arazide çıkan anız yangını, bir anda büyüdü. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Konuralp Şehit Murat Kıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 bin kız öğrencinin konakladığı Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu’na yakın bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen yangın, gökyüzünü siyaha bürüdü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahalede bulundu. Alevleri kısa süre içerisinde engelleyen ekipler, çalılık alanlara ulaşmaya başlayan alevleri de söndürerek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, kuraklık sebebi ile ateş yakılırken dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek vatandaşlara da uyarılarda bulundu.