UŞAK (İHA) – Uşak merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyünde çıkan anız yangınında, yaklaşık 2 dekarlık bir alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; İlyaslı köyü Kaykın mevkiinde biçilmiş 2 dekar kadar bir tarlada yangın çıktı. Köylülerin ifadelerine göre; saman balya makinası buğdayların biçildiği tarlada çalışırken tahminlere göre taştan sıçrayan kıvılcım tarladaki anızı tutuşturdu. Köylüler, köy muhtarlığında bulunan Uşak İl Özel İdaresi tarafından verilen 2,5 tonluk su tankeri ile yangına ilk müdahaleyi yaptılar. Yangın alanının çok yakınında bulunan ağaçlık alana alevlerin sıçramaması için gayret ederken, Güre Orman Şefliğine ait itfaiye aracının yetişmesi ile yangın tamamen söndürüldü.