Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakamış Mahallesi’nde meydana gelen anız yangını ile ilgili çalışma başlattı. Alpu’nun Osmaniye Mahallesi’nde hasadı yapılmış mısır tarlasında M.Ö. isimli şahıs tarafından anız yangını çıkarıldığı tespit edildi. Çıkan anız yangını neticesinde 105 dönüm tarlanın, 100 dönümünün yandığı öğrenildi.

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