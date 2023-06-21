Büyükşehir Belediyesi İl genelinde havaların ısınması, hububat hasadı sonrası anızların yakılması nedeniyle her yıl yaşanan yangınlara karşı vatandaşları uyardı. 2022 yılında Bin 276, 2023 yılının ilk altı ayında 323 anız yangının çıktığını açıklayan Büyükşehir Belediyesi bu yangınların birçok zarara yol açtığını, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tutanaklarına göre 2022 yılında Bin 276, 2023’ün ilk aylık döneminde 323 açık alan, ot, anız yangını meydana geldi. Yakılması yasak olmasına rağmen anız yakma olayları ile çok sık karşılaştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yetkilileri anız yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirmek için muhtarlara da büyük görev düştüğünü belirtti.

Anız yangınları toprağı, doğayı olumsuz etkiliyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından anız yangınları ile ilgili şu açıklama yapıldı; “Anız yakılması sonucunda çıkan yangınlar her yıl milyonlarca liralık maddi zarara neden oluyor. Anız yangınları, orman yangınlarına, telefon ve enerji iletim hatlarının yanmasına, yol kenarlarında duman nedeniyle sis oluşumu sonucunda çeşitli trafik kazalarına yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Anız yakılması toprakları ve doğayı olumsuz etkileyerek söndürme çalışmaları esnasında binlerce ton su ile zaman ve maliyet kayıpları yaşanıyor. Hububat hasadı sonrası artıkların ekonomik bir değer de taşımadığı düşüncesi ile anız yakmanın bir alışkanlık haline geldiği görülmektedir. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak şekilde ürün verebilmesi ve gelecek nesillere güzel, yeşil, temiz bir çevre bırakılması anız yakmanın toprağa zarar verdiğinin herkes tarafından bilinmesine bağlıdır. Anız yakmanın zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de aslında ülke topraklarına büyük zarar verdiği unutulmamalıdır” denildi.