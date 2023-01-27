Kastamonu’nun Tosya ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide, yakılan anız otlarındaki alevlerin sıçraması üzerine yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altın alınan yangın söndürüldü.

Tosya Ziraat Odası ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve nemin düşük olduğu kış mevsiminde örtü yangınlarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.