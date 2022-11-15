DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan anız yangını, zamanında müdahale sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan anız yangını, zamanında müdahale sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Buldan’a bağlı Yayla Mahallesi Pazaryeri civarında çıkan anız yangını bir anda geniş bir alana yayıldı. Yangına Büyükşehir Belediyesi ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu, hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın, ormana 200 metre mesafe kala söndürüldü.

Bahçe temizliği yapılırken ateşe verilen anızlardan çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.