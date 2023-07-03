Adıyaman’ın Besni ilçesinde 100 dönümlük alanda meydana gelen anız yangını civarda bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Organize Sanayi Sitesi yakınlarında anız yangını meydana geldi. 100 Dönümlük alanda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin civarda bulunan konteynerlere sıçramaması için yoğun mücadele etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.