Yakınlarını ziyarete gelenler ise ekiplerce güvenli alanlara götürüldü.

Yangında Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan görevlilerin, hükümlülerin dumandan etkilenmemesi amacıyla önlem alındı ve cezaevine ambulans, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesinde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında henüz belirlenemeyen sebeple anız yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yangına yakın alanda bulunan araçlar kaldırıldı.

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşı tarafından henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangın kontrol altına alındı.

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