Adıyaman’da, boş bir arazi içerisinde meydana gelen anız yangını ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi yeni emniyet müdürlüğü binası yakınlarında bulunan boş bir arazide anız yangını meydana geldi. Çocuklar tarafından yakıldığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Paniğe neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ikametlere sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.