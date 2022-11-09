Şüpheli hakkında ’Çevre Kanuna Muhalefet’ suçundan 875 lira idari para cezası uygulandığı ve yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyazaltın Mahallesi Yayılgan Mevkii’nde anız yangını ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan kontroller sonucu M.Ö., isimli şüphelinin biçilmiş mısır tarlasını ateşe verdiği ve yaklaşık 8 dönüm alanını yaktığı tespit edildi.

Eskişehir’de anız yakan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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