Samsun’un Çarşamba ilçesinde 650 yıllık anıt ağaç, fırtınaya dayanamayarak devrildi.

Çarşamba ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gece boyunca etkisini sürdürdü. Yaşanan fırtına nedeniyle Çay Mahallesi’nde bulunan kavlağan (Çınar) ağacı, gece saatlerinde büyük bir çatırdama ile devrildi.

Tarihi ağacın kökünden sökülerek devrilmesinin ardından ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Yola düşen ağaç dalları kontrollü bir şekilde yol üzerinden kaldırılırken, çevrede yaşayan vatandaşlar ağacın yıkılmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Olay yerine gelen Samsun Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimiz Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan ve 1991 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca anıt ağaç olarak(Çınar ağacı) tescil edilen ve yaklaşık olarak 650 yaşında olan anıt ağacımız şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmiştir. Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanlarınca ağaçta gerekli incelemeler yapılmış ve ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Ağacın tescil kaldırma işlemleri Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yürütülecektir" denildi.