Mor beyazlı ekibin başarılı file bekçisi Anıl Atağ kendisini 2 yıl daha Afyonspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreninin ardından kulüp yönetimi fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Anıl Atağ’ın sözleşmesini uzatması ise özellikle taraftarlar tarafından taktirle karşılandı.

Afyonspor’un uzun yıllardır kalesini koruyan Anıl Atağ sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

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