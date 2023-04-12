Bunlar da ilginizi çekebilir

Odunpazarı ilçesi, Arifiye mahallesi, Hamamyolu caddesinde yürüyen bir vatandaş aniden yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar bayılan adama yardım etmek isterken, civardaki polis memurları yanlış müdahale yapılmaması adına çevredekileri uyardı. Yaşlı vatandaşın dilinin boğazına kaçma ihtimalini değerlendiren polisler, bayılan adamı yan çevirerek ambulansı bekledi. Bahsi geçen yaşlı adamın yakınlarına ulaşan polis memurları, bayılan vatandaşta KOAH hastalığının başlangıcı olduğu ve karaciğerinin su topladığı bilgisini edindi. Yaşlı vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depremden sonra fener ve radyo satışları arttı

Depremden sonra fener ve radyo satışları arttı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.