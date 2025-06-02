Eskişehir’de bir belediye otobüsü çıkan yangın sonucunda küle döndü.

Olay, dün Tepebaşı ilçesi Bektaşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi’nde kent merkezine doğru seyir halinde olan K79 numaralı halk otobüsü aniden alev aldı. Yangını fark eden otobüs şoförü aracı kenarı çekti.

Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.