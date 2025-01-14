Samsun’da bir otobüs şoförü, ani şerit değiştirerek önüne çıkan tanker bağlı çekiciyi zamanında fark edince muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü. O anların sosyal medyada yayılması üzerine araştırma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çekici sürücüsüne ceza uyguladı.

Samsun’da bir otobüs şoförü, ani şerit değiştirerek önüne çıkan tanker bağlı çekiciyi zamanında fark edince muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kapsamlı araştırmada olayın Samsun-Çorum devlet karayolunun 57. kilometresi Toptepe mevki Havza ilçesinde 12 Ocak’ta meydana geldiği, tehlikeli şerit değiştiren aracın 71 FB plakalı tanker bağlı çekici olduğu tespit edilerek, araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-C (Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) maddesine istinaden gerekli idari para cezası uygulandı.