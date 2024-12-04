Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları Uz. Dr. Ünsal Ayça Vergili daha önce herhangi bir problem olmadan son 3 gün içerisinde kulakta çınlama ve uğultunun eşlik ettiği şikâyetlerle oluşan ani işitme kaybının tedavi edilmezse olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Ani işitme kaybının çoğu zaman hastalar tarafından önemsenmediğini nasılsa geçer düşüncesiyle tedaviye geç başlandığını belirten Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ünsal Ayça Vergili, 72 saat içerisinde gelişen, işitme testlerinde birbirini takip eden üç frekansta en az 30 desibelden fazla kayıp görülmesi durumunun ani işitme kaybı olarak tanımlandığını ifade etti. Ani işitme kayıplarında kendiliğinden geçmesini beklenilmesinin büyük bir hata olduğunu vurgulayan Op. Dr. Vergili, rahatsızlık halinde uzmana başvurulması gerektiğini ve 3 gün içerisinde tedaviye başlanılması gerektiğini ifade etti.

“Çoğu hasta hekime gitmekte geç kalmaktadır”

Ani işitme kaybının yapılan işitme testi ile tanı konulabilen bir hastalık olduğunu, 30-60 yaş arasındaki kişilerde daha sıklıkla görüldüğünü, genellikle tek kulağın etkilendiğini nadiren iki kulakta da işite kaybı olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ünsal Ayça Vergili, “Ani işitme kaybının çoğu zaman sebebi belirlenememekle birlikte viral enfeksiyonlar, damarsal hastalıklar ve bazı kronik hastalıklar, çeşitli iç kulak hastalıkları bu duruma neden olabilmektedir. Kabakulak, kızamık ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi viral hastalıklar iç kulağa zarar vererek ani işitme kaybına neden olabilir. Ani işitme kaybıyla birlikte başlayan kulak çınlaması da eşlik edebilmektedir. Çoğu hasta kulak çınlamasının işitme kaybına neden olduğunu düşünerek geçmesini beklemekte ve hekime gitmekte geç kalmaktadır” dedi.

“İlk 3 gün çok önemli”

İşitme kaybında erken tanı ve tedavinin ilk 3 gün içinde başlamasının hastanın iyileşmesi açısından büyük önem taşıdığını açıklayan Op. Dr. Ünsal Ayça Vergili, tedaviye başlama süresi ne kadar gecikirse iyileşme beklentisinin de o kadar azalacağını ve kalıcı işitme kaybının yaşanabileceğini aktardı. İşitme kayıplarında ilaç tedavisini önemli bir yeri olduğunu belirten Op. Dr. Vergili, “Günümüzde ilaç tedavilerine yanıt alınamamış veya eşlik eden hastalıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda hiperbarik oksijen tedavisi de önerilmektedir. Sonuç olarak ani işitme kaybı erken tanı ile tedavi şansının çok daha yüksek olduğu ve atlanmaması gereken acil bir hastalıktır. Hastaların ani olarak başlayan bir işitme kaybı hissetmeleri durumunda en kısa sürede KBB Uzmanına başvurmaları çok önemlidir” şeklinde konuştu.