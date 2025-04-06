Eskişehir’de ani fren yapan otomobile arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AKS 774 plakalı motosiklet, 26 AAT 235 plakalı otomobile ani fren yapması sonucunda arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yerden kalkamayan sürücü için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.