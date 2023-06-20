Aydın Denizli Karayolu’nda bir aracın trafik ışıklarında ani fren yapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Buharkent ilçesi Meryemoğlu Mahallesi otoban bağlantı yolundaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 RD 959 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada ani fren yaptı. O esnada seyir halinde olan 20 U 6742 plakalı otomobil 09 RD 959 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ani fren sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.