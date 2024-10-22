TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş ve Cerqueira, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, her iki ülke arasında parlamento başkanları düzeyinde ilk temas olan bu toplantının Ankara'da, milli iradenin merkezi TBMM'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Cerqueira ve heyetini ağırlamaktan, bu güzel görüşmeyi gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Angola arasında 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço arasında karşılıklı ziyaretlerle başlayan olumlu bir işbirliği dönemine girildiğini anlatan Kurtulmuş, "Angola, Afrika'nın önemli ülkelerinden birisidir. Mesafeler uzak olmakla birlikte Türkiye ile sıcak ilişkileri geliştirme noktasında ilerleyen bir ülke. Her iki ülkenin devlet başkanlarının gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaret, iki ülkenin ilişkilerini stratejik seviyeye çıkartmak bakımından önemli bir adım oldu. Yapılan anlaşmaların gereği olan özellikle savunma sanayi, turizm ve altyapı hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Angola arasındaki işbirliğinin kapıları açılmış oldu. Ümit ederim ki, imzalanan bu anlaşmalar çerçevesinde varılan mutabakatların sonuçlarını almak en kısa sürede mümkün olsun ve iki ülke arasında başta ticari ilişkiler olmak üzere ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek sağlansın. Şu anda esasında düşük seviyede olan ikili ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesine çıkması ilk plandaki hedeflerimizdendir. Ümit ederim bunu gerçekleştirmek kısa süre içerisinde mümkün olacaktır." diye konuştu.

Hükümetler arasındaki bu pozitif ilişki devam ederken özellikle son yıllarda uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından biri haline gelen, parlamenter diplomasinin gereği olarak da iki ülkenin ilişkilerini yakınlaştırmanın ve sağlamlaştırmanın meclis başkanları ve milletvekillerinin görevi olduğunu belirten Kurtulmuş, TBMM ve Angola Ulusal Meclisi arasındaki ilişkilerin artırılmasına da özel önem verdiklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI KAZAN KAZAN PRENSİBİ İÇERİSİNDE

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllardaki Afrika açılımını dış politikanın önemli alanlarından biri olarak gördüklerini dile getirerek, Türkiye'nin, Afrika ile ilişkilerinde bazı prensiplerle hareket ettiğini anlattı. Kurtulmuş, asırlardır Afrika'yı sömüren ülkelerin artık Afrika'yı sömürmelerinin sona erdirilmesi, neo-kolonyal birtakım yöntemlerle Afrika'nın yer altı, yer üstü kaynaklarını sömürmekten vazgeçmeleri bizim Afrika yaklaşımımızın temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, uluslararası hukukun kaidelerinin dibinden bombalayarak yok ediyor. Filistin’in, İran’ın, Suriye’nin, Lübnan’ın egemenliğini yok ediyor. Bölge ülkelerinin tamamına karşı diyor ki ‘Bana kim karşı çıkarsa çıksın herkesi yok edebilecek bir niyete sahibim’ diyor. Netanyahu ve çetesi Orta Doğu’da büyük bir ateş çukuru açmıştır. Bu saldırgan tavrını devam ettirdiği sürece bu ateş çukuruna kendileri düşecektir” yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA'YA VERDİĞİ DEĞERİ KIYMETLİ BULUYORUZ”

Angola Meclis Başkanı Cerqueira, Angola'dan Türkiye'ye parlamento düzeyinde ilk kez gerçekleşen bu ziyaretin, iki parlamento arasında yeni bir dönemi başlatması arzusunda olduklarını söyledi. Türkiye'nin güçlü bir coğrafyada bulunmasını, güçlü kültüre sahip olmasını ve medeniyetlerin beşiğindeki bir coğrafyada demokratik bir şekilde yer almasını çok önemsediklerini ifade eden Cequeira, Türkiye'nin Afrika'ya verdiği değeri, kıymetli bulduklarını belirtti.

Angola Meclis Başkanı Cerqueira, bir soru üzerine, Angola'dan Türkiye'ye devlet ve anayasa başkanlarının geçmişte ziyaretler gerçekleştirdiğini ancak yasama olarak ilk ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kurtulmuş ve Cerqueira, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis'teki alana karanfil bıraktı ve Genel Kurul salonunu gezdi.