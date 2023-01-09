Antalya’da Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ’nin (ANFAŞ) eş zamanlı gerçekleştireceği Hotel Equipment ve Food Product fuarları, 17-20 Ocak tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Antalya’da Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ’nin (ANFAŞ) eş zamanlı gerçekleştireceği Hotel Equipment ve Food Product fuarları, 17-20 Ocak tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 33. Hotel Equipment ve 29. Food Product fuarları, 17-20 Ocak tarihleri arasında kapılarını açacak. Fuara; 300’e yakın katılımcı ve bin 500 üzerinde marka ile, yurt içinden 70 il ve yurt dışından 50’nin üzerinde ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Fuarlar öncesi kongre merkezinde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu tür fuarların Antalya ve ülke ekonomisine olan katısından bahsetti. Turistin azaldığı dönemlerde fuar yapmanın otel ve şehre faydası olduğuna işaret eden Bıdı, "Fuara gelenler otellerde konaklıyor ve kente gidip alışveriş yapıyorlar, yemek yiyorlar. Kente ve ekonomiye oldukça katkısı oluyor. Pandemi döneminde oteller kapalıyken bile fuar yaptık. Yolumuza durmadan devam edeceğiz" dedi.

ANFAŞ’ın düzenlediği fuarlarla Antalya’ya katma değer kattığına vurgu yapan AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ise, turizm çeşitlendirmede fuarların önemine dikkat çekti. Antalya’nın 2022’yi 13,5 milyon turist ile atlattığını hatırlatan Kavaoğlu, fuar sayılarının artmasıyla turizm çeşitliliğinin oluşacağını ve bunun kent ekonomisine katkı sağlayacağına işaret etti.

Bıdı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. ANFAŞ’a kentin ileri gelenlerin desteği yönünde sorulan bir soru üzerine Bıdı, serzenişte bulundu. Fuarlara herkesi davet ettiklerini ifade eden Bıdı, Almanya örneği vererek şunları söyledi:

"Köln, Münih ve Berlin’de bir fuar olunca oradaki belediyeler kendi bütçesinden şehri bayraklarla donatıyor. Biz burada 2-3 köprüyü zor alıyoruz. ANFAŞ’ta kazandığımız paranın yüzde 10’u bize ancak kalıyor. Bu gibi fuarlardan şehir kazanıyor. ANFAŞ’ı bir vakıf gibi görmek lazım. Burası bir marka ve bu markayı geliştirmek gerekiyor. Şehrimize destek olmak lazım."